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12 минут назад

Сафронов предложил поставить Моисееву памятник «как у Хрущева»

Елена Прошина

Художник Никас Сафронов предложил поставить недавно умершему певцу Борису Моисееву памятник «как у Хрущева». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сафронов предложил поставить Моисееву памятник «как у Хрущева»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сафронова, несмотря на эпатажный публичный образ, Моисеев на самом деле был очень скромным человеком.

«Я думаю, что Борису тоже можно сделать похожий постамент: примерно такой же, как у Хрущева – чтобы было видно его лицо», – заявил художник.

Он добавил, что памятник должен быть «небанальным», но и не чересчур помпезным.

Сафронов также считает, что вместо бюста родственники Моисеева могут установить надгробный памятник в виде надломленных колонн. «Главное, не экономить на этом деле. Моисеев этого не заслужил. Он жил для своего зрителя. И они, приходя на его могилу, должны испытывать только положительные эмоции», – предложил Сафронов.

Борис Моисеев умер 27 сентября. Ранее была названа официальная причина смерти певца.

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