Сафронов предложил поставить Моисееву памятник «как у Хрущева»

По словам Сафронова, несмотря на эпатажный публичный образ, Моисеев на самом деле был очень скромным человеком.

«Я думаю, что Борису тоже можно сделать похожий постамент: примерно такой же, как у Хрущева – чтобы было видно его лицо», – заявил художник.

Он добавил, что памятник должен быть «небанальным», но и не чересчур помпезным.

Сафронов также считает, что вместо бюста родственники Моисеева могут установить надгробный памятник в виде надломленных колонн. «Главное, не экономить на этом деле. Моисеев этого не заслужил. Он жил для своего зрителя. И они, приходя на его могилу, должны испытывать только положительные эмоции», – предложил Сафронов.