44-летняя Толкалина сняла видео в пенной ванне

Снятое в пенной ванне видео опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя актриса, звезда фильмов «Антикиллер» и «Невеста любой ценой», экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина. В ролике она, довольно улыбаясь, наслаждается пением птиц.