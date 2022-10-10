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31 минуту назад

44-летняя Толкалина сняла видео в пенной ванне

Мослента

Снятое в пенной ванне видео опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя актриса, звезда фильмов «Антикиллер» и «Невеста любой ценой», экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина. В ролике она, довольно улыбаясь, наслаждается пением птиц.

44-летняя Толкалина сняла видео в пенной ванне
Фото: МослентаМослента

«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение есть одна из разновидностей лени», — написала Толкалина в другом посте. Известно, что актриса сейчас отдыхает на Мальдивах. Эффектными фотографиями в купальниках она делится регулярно.