44-летняя Толкалина сняла видео в пенной ванне

Снятое в пенной ванне видео опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя актриса, звезда фильмов «Антикиллер» и «Невеста любой ценой», экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина. В ролике она, довольно улыбаясь, наслаждается пением птиц.
«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение есть одна из разновидностей лени», — написала Толкалина в другом посте. Известно, что актриса сейчас отдыхает на Мальдивах. Эффектными фотографиями в купальниках она делится регулярно.