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35 минут назад

Умер клавишник «Ласкового мая» Афанасьев

Никита Бородкин

Клавишник, участник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде в возрасте 48 лет. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал в своих социальных сетях продюсер Андрей Разин.

Умер клавишник "Ласкового мая" Михаил Афанасьев
Фото: соцсетисоцсети

Он напомнил, что Афанасьев — был уникальным человеком, которого любили в коллективе. Окружающие дорожили им и знали, что на него можно положиться. По словам продюсера, когда в коллектив пришел 11-летний вокалист Андрей Гуров, клавишник взял над ним шефство.

«Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи от всей группы «Ласковый май», — написал Разин.

Причина смерти музыканта не уточняется, о дате и месте прощания с Афанасьевым станет известно позднее.

Напомним, что 23 июня из жизни ушел еще один участник группы «Ласковый май», солист Юрий Шатунов. Причиной смерти 49-летнего исполнителя стала сердечная недостаточность. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии, где сейчас живет его семья.

Шоу-бизнес,Андрей Гуров,Юрий Шатунов,Михаил Афанасьев,Андрей Разин,
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