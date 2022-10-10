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28 минут назад

Собчак ответила на слухи о своем отъезде из России

Алиса Селезнёва

Журналист и телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о своем отъезде вместе с матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, в Стамбул. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Я в командировке в Тель-Авиве, на съемках, о которых писала до этого», - пояснила она в ответ на появившиеся сообщения о том, что их с матерью видели в аэропорту Внуково.

Журналистка задалась вопросом, при чем тут вообще «Стамбул, Внуково, Нарусова». Она подсчитала, что «пошла уже сто пятая волна» подобных вбросов.

Пугачева выступила с заявлением после отъезда из России

Также видеозапись с опровержением, которую записала Ксения Собчак, опубликовал Telegram-канал «СтарХит».

«Через два дня возвращаюсь в Москву», - завила на видео журналистка, продемонстрировав, что стоит на улице рядом со съемочной группой.

Ранее телеведущая обрушилась с критикой на патриотическую песню Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Ее удивило, что россиянам «для самоидентификации всегда нужно кому-то себя противопоставлять» и «строить патриотическую лирику на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие как все».

Шоу-бизнес,Видео,Ярослав Дронов,Ксения Собчак,Международный аэропорт Внуково,
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