Умер клавишник "Ласкового мая" Михаил Афанасьев

«Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек», — написал композитор в личном блоге. Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде.

Разин рассказал, что за время работы в «Ласковом мае» клавишник дал около двух тысяч концертов. Также, по словам продюсера, Афанасьев ни с кем не ссорился и не был замешан в скандалах.