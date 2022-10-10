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5 минут назад

Умер клавишник "Ласкового мая" Михаил Афанасьев

Газета.Ru

Клавишник золотого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев ушел из жизни. Об этом в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

Умер клавишник "Ласкового мая" Михаил Афанасьев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек», — написал композитор в личном блоге. Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде.

Разин рассказал, что за время работы в «Ласковом мае» клавишник дал около двух тысяч концертов. Также, по словам продюсера, Афанасьев ни с кем не ссорился и не был замешан в скандалах.

Шоу-бизнес,Михаил Афанасьев,Андрей Разин,
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