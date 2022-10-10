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11 минут назад

Журналистка Ксения Собчак подтвердила, что покинула Россию

Слово и Дело

Светская львица и журналистка Ксения Собчак ответила на слухи о ее отъезде за рубеж. Знаменитость подтвердила, что покинула Россию.

Собчак записала видеообращение для своего Telegram-канала. По словам журналистки, она находится в Тель-Авиве. Звезда утверждает, что прибыла в Израиль на съемки и готовит для зрителей очередной репортаж.

«Через два дня возвращаюсь в Москву», — заверила светская львица.

Напомним, ранее в Сети сообщили, что Собчак якобы заметили во Внуково в компании матери — сенатора Людмилы Нарусовой. По данным Telegram-каналов, журналистка и член Совфеда будто бы собирались лететь в Стамбул.

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