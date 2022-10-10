Певица Алла Пугачева опубликовала пост благодарности из Израиля

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России и сейчас находится в Израиле.
Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост благодарности поклонникам за поддержку и умение отличать правду ото лжи, и призналась, что находится в Израиле и «молится о мире», передает RT.
Ранее было опубликовано фото израильского паспорта Пугачевой.
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.
До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).
Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.