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21 час назад

Певица Алла Пугачева опубликовала пост благодарности из Израиля

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России и сейчас находится в Израиле.

Певица Алла Пугачева опубликовала пост благодарности из Израиля
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост благодарности поклонникам за поддержку и умение отличать правду ото лжи, и призналась, что находится в Израиле и «молится о мире», передает RT.

Ранее было опубликовано фото израильского паспорта Пугачевой.

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла.

До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
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