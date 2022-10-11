Пользователи сети раскритиковали Бузову за съемку в образе школьницы

За съемку в образе школьницы раскритиковали пользователи сети телеведущую, блогера и певицу Ольгу Бузову. Знаменитость опубликовала в личном Telegram-аккаунте серию снимков в белой рубашке, черной короткой юбке, белых гольфах и чертных туфлях.
«Все кривляется, как первокласница», «Нелепый наряд в ее возрасте», «Оля, ты забыла, что тебе за 35? Какие гольфы», «Все девочку из себя пытается строить», «Найдите ей уже мужика», «Все было нормально до попытки засветить "звезду"», «Зачем так одеваться женщине старше 35?», «Это же дети могут увидеть...» — написали критики наряда.
Однако среди подписчиков нашлись и защитники. «Образ школьницы потрясающий», «Оля, не слушай никого, ты очень красивая», «Фотосессия "Плохая девченка" удалась», «Олечка, ты прекрасна, нежна и сексуальна», «Я бы такой ученице ставил одни пятерки всегда», «Бузова топ», — отозвались поклонники.
Ранее Бузова предстала в образе Царевны-Лебеди. Она показала себя фолловерам в белом платье с черными и страусиными перьями.