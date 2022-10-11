Пользователи сети раскритиковали Бузову за съемку в образе школьницы

«Все кривляется, как первокласница», «Нелепый наряд в ее возрасте», «Оля, ты забыла, что тебе за 35? Какие гольфы», «Все девочку из себя пытается строить», «Найдите ей уже мужика», «Все было нормально до попытки засветить "звезду"», «Зачем так одеваться женщине старше 35?», «Это же дети могут увидеть...» — написали критики наряда.