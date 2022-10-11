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1 час назад

Бузова заявила, что хочет детей от JONY

Вечерняя Москваиещё 3

Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла пройти мимо новых снимков, которые выложил певец Джахид, известный как JONY.

Бузова назвала мужчину, от которого хочет детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей, — заявила она под постом артиста.

«Я захотела этого еще давно, так что он мой!»; «Перехочешь, ты опоздала»; «Не для тебя ягодка росла! Оставь мальчонку в покое», — сразу же набросились фанатки JONY на телеведущую.

Сам же певец ранее говорил о том, что не приемлет подобной решительности от возлюбленной. Более того, он заявлял, что по традиции намерен жить с родителями.

— Сто процентов даже через лет 30 или 40 всегда буду рядом с семьей. Вообще по традиции я как младший сын должен быть всегда рядом с родителями. Даже если бы это не было традицией, я бы сам этого очень сильно хотел, — приводит его слова StarHit.

До этого медиум, маг и таролог Марина Гречишникова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что неудачи на любовном фронте у поющей телеведущей Ольги Бузовой связаны с платой за магические практики, которые помогли ей добиться успеха на профессиональном поприще. Собеседница «ВМ» предположила, что среди помощниц теледивы могут быть и «черные» ритуальщицы, которые практикуют кладбищенскую магию.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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