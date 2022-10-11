Бузова назвала мужчину, от которого хочет детей

— Сто процентов даже через лет 30 или 40 всегда буду рядом с семьей. Вообще по традиции я как младший сын должен быть всегда рядом с родителями. Даже если бы это не было традицией, я бы сам этого очень сильно хотел, — приводит его слова StarHit.