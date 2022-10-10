Галкина* и Пугачеву обвиняют в загрязнении окружающей среды

Алла Пугачева уехала из России. Уже полторы недели она находится в Израиле вместе с детьми. Есть информация, что звезда решила продать замок в деревне Грязь. Вероятно, ее соседи будут рады такому повороту. Есть те, кто не любит звезду.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

С соседями Пугачевой из деревни Грязь обожают общаться журналисты. Им удалось выяснить, что Галкин* и Пугачева сбрасывали сточные воды в одно из местных озер. Местным жителям это казалось кощунственным. Сами они выводили сточные воды в свои огороды, не засоряли ими важные водные объекты.

Что интересно, Пугачева никогда не говорит о своих соседях из деревни Грязь. Тем не менее, где бы она ни жила, у нее всегда находятся враги среди живущих поблизости людей. Например, когда она жила в своем предыдущем доме, соседи жаловались на шумные вечеринки и на ограничения по шуму, которые для соседей выстроила сама Примадонна. То есть, звезде можно было устраивать гуляния, но когда она отсыпалась, соседи должны были сидеть в тишине.

Есть данные, что Пугачева не планирует возвращаться в Россию. После огромной волны ненависти, которая обрушилась на певицу после ее признания в полной поддержке политической позиции супруга, артистке наверняка пришлось сложно. Также говорят, что в школе ее наследники Лиза и Гарри подверглись травле. Якобы одноклассники нападали на близнецов из-за политической позиции их родителей.