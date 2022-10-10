Милонов призвал лишить Пугачеву звания народной артистки

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему певица Алла Пугачева должна быть лишена звания народной артистки России. Свое мнение он выразил в интервью Youtube-шоу «Культуправление».

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Милонов заявил, что Пугачева перечеркнула все свои достижения. По его мнению, она все уничтожила одной фразой.

«Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий», — заявил член Госдумы.

Депутат отметил, что попытается инициировать процесс лишения Пугачевой этих званий. По его словам, это необходимо оформить официально и документально.