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12 минут назад

Милонов призвал лишить Пугачеву звания народной артистки

Слово и Дело

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему певица Алла Пугачева должна быть лишена звания народной артистки России. Свое мнение он выразил в интервью Youtube-шоу «Культуправление».

Милонов призвал лишить Пугачеву звания народной артистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Милонов заявил, что Пугачева перечеркнула все свои достижения. По его мнению, она все уничтожила одной фразой.

«Поэтому какая она народная артистка? Никакая. Алла Борисовна должна быть лишена этих званий», — заявил член Госдумы.

Депутат отметил, что попытается инициировать процесс лишения Пугачевой этих званий. По его словам, это необходимо оформить официально и документально.

Недавно Пугачева улетела в Израиль вместе со своими детьми. Ее отъезд ознаменовался скандалом, поскольку певица назвала россиян «холопами» и «рабами».

Шоу-бизнес,Виталий Милонов,Алла Пугачева,Госдума,
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