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1 час назад

Кристина Орбакайте выступила на частном корпоративе в Крыму на фоне слухов об эмиграции

Газета.Ruиещё 2

Певица Кристина Орбакайте дала концерт на частном корпоративе в одном из отелей Крыма. Видеороликом с выступления поделилась в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Стало известно о местонахождении Кристины Орбакайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в сети начали активно распространяться слухи, что артистка покинула Россию вслед за матерью Аллой Пугачевой. СМИ писали, что исполнительница улетела в США вместе с мужем и дочерью. В соцсетях Орбакайте на слухи об эмиграции не отреагировала.

Сын певицы Никита Пресняков также неактивен в соцсетях после распространяющихся сведений о том, что его мобилизовали на фронт. В пресс-службе Московского Губернского театра опровергли слухи о мобилизации артиста, а его представитель комментировать информацию отказался.

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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