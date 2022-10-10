Стало известно о местонахождении Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте дала концерт на частном корпоративе в одном из отелей Крыма. Видеороликом с выступления поделилась в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в сети начали активно распространяться слухи, что артистка покинула Россию вслед за матерью Аллой Пугачевой. СМИ писали, что исполнительница улетела в США вместе с мужем и дочерью. В соцсетях Орбакайте на слухи об эмиграции не отреагировала.