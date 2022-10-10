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20 минут назад

Маша Распутина закатила скандал на известном телешоу

Ovideo.ru

58-летняя исполнительница Маша Распутина после участия в проекте «Аатар» стала одним из членов жюри шоу. Артистка заявила, что быть в числе конкурсантов, по другую сторону экрана, было весьма непросто. В частности, звезде приходилось скрывать свою до боли знакомый тембр голоса, а также надевать костюм с датчиками, в котором пребывать было невыносимо.

Маша Распутина закатила скандал на известном телешоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результате ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей. А потом к тебе присоединяют еще миллион датчиков», - отметила Распутина.

По словам звезды, нахождение в этом костюме было пустяком по сравнению с тем, сколько человек приходилось задействовать для того, чтобы подключать все датчики. Ее окружило большое количество человек, что и спровоцировало скандал.

«Я не понял, почему они во мне все ринулись. Говорю: “А ну отойдите быстро от меня!”. Они же эти датчики крепят по всему телу: и на руки, и на ноги, и на ягодицы. А потом еще 20-килограммовую дуру на голову надевают. Я была просто в шоке», - отметила звезда в интервью «МК».

Распутина заявила, что была рада тому, что ее личность рассекретили моментально. По признанию артистки, участие в подобном проекте стало для нее огромным испытанием и проверкой на физическую подготовленность.

«Честно говоря, я рада, что меня быстро рассекретили, потому что все это терпеть было невозможно», - отметила артистка в интервью СМИ.

Напомним, Распутина скрывалась на телепроекте под образом Белоснежки.

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