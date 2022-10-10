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55 минут назад

Российская актриса рассказала об отличии москвичей из центра

Lenta.ru

Российская актриса Стася Милославская рассказала, что москвичи из центра города отличаются от жителей спальных районов желанием наряжаться. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Российская актриса рассказала об отличии москвичей из центра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора артистку попросили определить, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По словам Милославской, ей трудно назвать качества, которые бы соответствовали всем жителям столицы.

«Мне сложно всех москвичей подвести под одну гребенку, как-то это неправильно. Москвичи в центре и москвичи в спальных районах — это разное. В центре все деловые и очень любят наряжаться, например», — объяснила актриса.

Ранее бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина поделилась своим мнением о москвичах. По ее словам, жители столицы более избалованные, чем люди из других городов. Катина также добавила, что москвичи больше других склонны к спешке.

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