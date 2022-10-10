Алла Пугачева обратилась к россиянам из Израиля

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) новый кадр после отъезда в Израиль. Под фото артистка обратилась к поклонникам, которые поддержали ее.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!» — написала исполнительница в личном блоге.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. В комментариях некоторые пользователи раскритиковали Примадонну за ее заявление.