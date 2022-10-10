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57 минут назад

Пугачева заявила, что молится за поклонников в Израиле

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) новый кадр после отъезда в Израиль. Под фото артистка обратилась к поклонникам, которые поддержали ее.

Алла Пугачева обратилась к россиянам из Израиля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!» — написала исполнительница в личном блоге.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. В комментариях некоторые пользователи раскритиковали Примадонну за ее заявление.

Ранее дизайнер и близкий друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев призвал не обижать певицу. Он заявил, что артистке уже много лет, и она не заслужила осуждения.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,
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