Стало известно, почему Анна Седокова живет в московской гостинице

Судя по всему, Анна Седокова приехала в Россию надолго. Вот уже полтора месяца певица живет в Москве в роскошной гостинице в самом центре, где останавливались все маститые зарубежные звезды во время гастролей. Почему Анна предпочитает отель, а не квартиру?

«Потому что хочу именно так, — во-первых, говорит певица. — А еще я не хочу жить одна в квартире. Я привыкла, что квартира или дом — это место, где дети и собаки, где громко, где семейные завтраки и ужины. Я просто люблю жить в гостинице, особенно в лучшей».

Правда, вчера экс-солистка золотого состава группы «Виа Гра» сообщила, что все же решила сменить временное место жительства. Она опубликовала фото с чемоданами и заявила, что переезжает. Будет ли это квартира (своя или арендованная) или дом друзей, Анна при этом не уточнила. Но ясно одно: возвращаться к мужу и детям в Америку Седокова пока не планирует. Судя по всему, в российской столице ее артистическая жизнь прямо-таки бьет ключом: Анна постоянно выступает не только в Москве, но и в других городах нашей страны, появляется на телеэкранах музыкальных каналов, дает интервью и снимается для обложек журналов. Здесь же Анна развивает и собственный бизнес, не связанный с музыкой: бренд верхней женской одежды.