В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
30 минут назад

У блогера Хованского отказали ноги в аэропорту Турции

Никита Бородкин

Блогер Юрий Хованский рассказал о проблемах со здоровьем, которые настигли его в аэропорту турецкого Стамбула. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в соцсетях он заявил, что у него отказали ноги.

У блогера Хованского отказали ноги в аэропорту Турции
Фото: скриншотскриншот

Хованский добавил, что сотрудники аэропорта сразу же выдали ему инвалидную коляску — по его словам, он нигде не удостоился подобной доброты, кроме как в Турции.

Напомним, что в конце сентября СМИ сообщали, что блогер переехал из России в Сербию. В соцсетях Хованский рассказывал, что решил уехать из страны после начала частичной мобилизации — он признался, что боится призыва несмотря на то, что не подпадает под него.

В 2021 году Хованского арестовали из-за исполненной на одной из трансляций песни о теракте в «Норд-Осте» — правоохранители увидели в ней публичное оправдание терроризма. Он провел пять месяцев в СИЗО, а после меру пресечения заменили на запрет определенных действий. 20 июля 2022 года суд прекратил уголовное преследование блогера за истечением срока давности, а в сентябре его исключили из списка причастных к экстремизму и терроризму.

Шоу-бизнес,Юрий Хованский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители