У блогера Хованского отказали ноги в аэропорту Турции

Блогер Юрий Хованский рассказал о проблемах со здоровьем, которые настигли его в аэропорту турецкого Стамбула. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в соцсетях он заявил, что у него отказали ноги.
Хованский добавил, что сотрудники аэропорта сразу же выдали ему инвалидную коляску — по его словам, он нигде не удостоился подобной доброты, кроме как в Турции.
Напомним, что в конце сентября СМИ сообщали, что блогер переехал из России в Сербию. В соцсетях Хованский рассказывал, что решил уехать из страны после начала частичной мобилизации — он признался, что боится призыва несмотря на то, что не подпадает под него.
В 2021 году Хованского арестовали из-за исполненной на одной из трансляций песни о теракте в «Норд-Осте» — правоохранители увидели в ней публичное оправдание терроризма. Он провел пять месяцев в СИЗО, а после меру пресечения заменили на запрет определенных действий. 20 июля 2022 года суд прекратил уголовное преследование блогера за истечением срока давности, а в сентябре его исключили из списка причастных к экстремизму и терроризму.