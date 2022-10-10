У блогера Хованского отказали ноги в аэропорту Турции

Блогер Юрий Хованский рассказал о проблемах со здоровьем, которые настигли его в аэропорту турецкого Стамбула. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в соцсетях он заявил, что у него отказали ноги.

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Хованский добавил, что сотрудники аэропорта сразу же выдали ему инвалидную коляску — по его словам, он нигде не удостоился подобной доброты, кроме как в Турции.

Напомним, что в конце сентября СМИ сообщали, что блогер переехал из России в Сербию. В соцсетях Хованский рассказывал, что решил уехать из страны после начала частичной мобилизации — он признался, что боится призыва несмотря на то, что не подпадает под него.