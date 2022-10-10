Композитор Илья Резник озвучил огромные гонорары певца SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, получает большие деньги за выступление. Об этом рассказал композитор Илья Резник в беседе с газетой «Московский Комсомолец».

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Поэт-песенник лишился внушительной части отчислений по авторским правам после снятия Аллы Пугачевой с радиоэфиров. Зато песни SHAMANа сейчас пользуются большой популярностью. Журналисты издания поинтересовались мнением Резника об этом.