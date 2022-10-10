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1 час назад

Композитор Илья Резник озвучил огромные гонорары певца SHAMAN

Слово и Дело

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, получает большие деньги за выступление. Об этом рассказал композитор Илья Резник в беседе с газетой «Московский Комсомолец».

Композитор Илья Резник озвучил огромные гонорары певца SHAMAN
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поэт-песенник лишился внушительной части отчислений по авторским правам после снятия Аллы Пугачевой с радиоэфиров. Зато песни SHAMANа сейчас пользуются большой популярностью. Журналисты издания поинтересовались мнением Резника об этом.

Артист назвал Дронова коммерческим проектом и добавил, что его знакомый продюсер заплатил певцу 600 тысяч рублей за концерт. Однако через месяц тот затребовал уже три миллиона триста тысяч.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Илья Резник,Алла Пугачева,
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