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10 октября

Писатель Шахназаров окрестил Собчак «Ксенией Катафалкер»

Слово и Делоиещё 4

Современный русский писатель Михаил Шахназаров дал прозвище Ксении Собчак на годовщину смертельной аварии, участницей которой она стала. Он опубликовал новый пост в своем Telegram-канале.

Собчак придумали новое прозвище в связи с годовщиной смертельного ДТП
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Год назад водитель журналистки выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию, в результате которой погибла 35-летняя жительница Новосибирска и пострадала ее подруга. Собчак написала слова благодарности за то, что осталась жива. Шахназаров не оценил ее душевный порыв.

Публицист окрестил ее «Ксенией Катафалкер» и отметил, что она в очередной раз не к месту упомянула Бога и заставила вспомнить о «крокодильих слезах».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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