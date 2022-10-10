Собчак придумали новое прозвище в связи с годовщиной смертельного ДТП

Современный русский писатель Михаил Шахназаров дал прозвище Ксении Собчак на годовщину смертельной аварии, участницей которой она стала. Он опубликовал новый пост в своем Telegram-канале.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Год назад водитель журналистки выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию, в результате которой погибла 35-летняя жительница Новосибирска и пострадала ее подруга. Собчак написала слова благодарности за то, что осталась жива. Шахназаров не оценил ее душевный порыв.