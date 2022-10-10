Певица Анна Семенович не стесняется общаться со своими подписчиками на самые откровенные темы. Так, она поведала им о недавно перенесенной липосакции, которая отразилась на внешности артистки.

Экс-солистка группы «Блестящие» долгое время боролась с лишним весом, однако все труды оказались напрасны. После липосакции Семенович поправилась на десять килограммов и заявила, что сражение с генетикой обречено на поражение.

«Мне комфортно. Я такая. Женщины все разные. Я женщина в теле – и у меня красивое тело. Занимаюсь спортом, делаю массажи», — разоткровенничалась певица.