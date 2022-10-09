В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
57 минут назад

Согдиана отсудила у застройщика деньги за неполученное жилье

Ирина Лебедева

Певица Согдиана смогла отсудить у застройщика АО «Лобачевского 120» 1 миллион 255 тысяч рублей. Квартиру в строящемся доме она купила еще в 2019 году. Инвестировала чуть более миллиона, остальные деньги должны были вноситься поэтапно.

Согдиана отсудила у застройщика деньги за неполученное жилье
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Однако все сроки, указанные в договоре об участии в долевом строительстве, прошли, жилье певица так и не получила, пришлось обращаться в суд. Она потребовала вернуть предоплату, примерно столько же – неустойку, и еще 500 тысяч за моральный ущерб, всего иск составил три миллиона рублей.

В процессе судопроизводства эта цифра уменьшилась, однако застройщику все же придется возвращать 1 миллион 255 тысяч, - пишет портал cud.news.

Согдиана – выпускница «Фабрики звезд» шестого созыва. Вместе с ней шоу дало старт таким яркими звездам, как Дима Колдун, Зара, Федор Шаляпин, Челси.

Шоу-бизнес,Федор Шаляпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители