Согдиана отсудила у застройщика деньги за неполученное жилье

Певица Согдиана смогла отсудить у застройщика АО «Лобачевского 120» 1 миллион 255 тысяч рублей. Квартиру в строящемся доме она купила еще в 2019 году. Инвестировала чуть более миллиона, остальные деньги должны были вноситься поэтапно.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Однако все сроки, указанные в договоре об участии в долевом строительстве, прошли, жилье певица так и не получила, пришлось обращаться в суд. Она потребовала вернуть предоплату, примерно столько же – неустойку, и еще 500 тысяч за моральный ущерб, всего иск составил три миллиона рублей.

В процессе судопроизводства эта цифра уменьшилась, однако застройщику все же придется возвращать 1 миллион 255 тысяч, - пишет портал cud.news.