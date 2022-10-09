Отец Киркорова рассказал о смерти дочери в 2002 году

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы — София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — сказал Киркоров.