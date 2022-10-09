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1 час назад

Бедрос Киркоров рассказал о новорожденной дочери, умершей в 2002 году

Газета.Ru

Народный артист России Бедрос Киркоров дал откровенное интервью, в котором высказался о смерти своей дочери Ксении. Девочка умерла в 2002 году через две недели после рождения. Как сообщает «Пятый канал», певец признался, что считает себя косвенно виновным в гибели ребенка.

Отец Киркорова рассказал о смерти дочери в 2002 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы — София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — сказал Киркоров.

По словам артиста, он до сих пор переживает из-за того, что согласился дать дочери другое имя.

Ранее Бедрос Киркоров сообщил о планах выступить 25 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

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