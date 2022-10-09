Отец Киркорова рассказал о смерти дочери в 2002 году

Народный артист России Бедрос Киркоров дал откровенное интервью, в котором высказался о смерти своей дочери Ксении. Девочка умерла в 2002 году через две недели после рождения. Как сообщает «Пятый канал», певец признался, что считает себя косвенно виновным в гибели ребенка.
«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы — София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», — сказал Киркоров.
По словам артиста, он до сих пор переживает из-за того, что согласился дать дочери другое имя.
Ранее Бедрос Киркоров сообщил о планах выступить 25 ноября в Государственном Кремлевском дворце.