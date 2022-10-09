Обнародованы подробности скандала между участницами дуэта «#2Маши»

Группе «#2Маши» исполнилось семь лет, однако похоже, что восьмой годовщины коллектива может и не быть. У Марии Зайцевой и Маши Шейх серьезный конфликт, они даже общение друг с другом поддерживают только через адвокатов, - пишет «Комсомольская Правда».

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Мария Зайцева говорит, что так называемая «творческая пауза», которую взяли «#2Маши», не имеет отношения к сторонним факторам. Это «результат исключительно внутреннего конфликта». Она жалуется, что Маша Шейх выступает против того, чтобы Зайцева исполняла песни дуэта в рамках сольного проекта.

Маша Шейх ответила своей коллеге:

«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг. Но песни проекта #2Маши могут исполняться исключительно двумя Машами».

Как сообщила юрист Катя Гордон, она лично видела договоренность между артистками, согласно которой петь песни они могут исключительно в составе дуэта и никак иначе.