У Корчевникова появилась новая программа

Борис Корчевников много лет вел ежедневную программу «Судьба человека», где звезды озвучивали с вои личные и профессиональные тайны. Но с начала спецоперации на Украине ее заморозили – в эфир стали выходить, в основном, новостные и аналитические передачи. А недавно стало известно, что принято решение о ее полной ликвидации.

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Однако Корчевников не останется не у дел. С 10 октября 2022 года на канале «Россия» утром по будним дням он появится в эфире с программой под названием «Жизнь и судьба». Борис будет приглашать в студию артистов с яркой патриотической позицией, а также обычных людей, на судьбы которых так или иначе оказала влияние ситуация последних лет.

Так, первым гостем будет актер Антон Шагин, - пишет «Комсомольская Правда».

«Брат замечательного актера и поэта Антона Шагина ушел на фронт сам - не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, и об его очень сильных стихах», - сообщил телеведущий.

Планируется и сюжет о 15-летней пианистке Маше Оруджалиевой из Луганска. У Маши не было кистей рук с рождения, но она научилась играть на пианино. Корчевников познакомился с девочкой во время поездки в Луганск и объявил среди подписчиков сбор средств на суперсовременные протезы; сейчас девочка осваивает свои новые руки.

Ранее телеведущий, генеральный директор канала "Спас" Борис Корчевников расплакался в прямом эфире канала «Соловьев. Live», комментируя ситуацию с мобилизацией и уезжающими россиянами.