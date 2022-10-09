Собчак опубликовала видео из Стамбула

Видео из командировки в Стамбул опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Кадрами из Турции знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

В ролике сидящая на улице Собчак поделилась рассуждениями о климате в России.

«Каждый раз выезжая куда-то в командировку, я думаю, насколько нам не повезло с климатом. Конец октября должен быть вот такой», — заключила она.

На кадрах видно, что для выхода на улицу Собчак надела топ и джинсовую куртку.

Журналистка также рассказала подписчикам, что остановилась в пятизвездочном отеле Soho в центре города. «Очень модная точка, прямо нью-йоркский вайб», — поделилась она впечатлениями от гостиничного номера.