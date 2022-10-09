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11 минут назад

Экс-возлюбленный Бузовой приглашен сниматься в кино

Ирина Лебедева

Давид Манукян обрел новый статус. Состоялся его дебютный съемочный день в сериале Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!». Это –комедийный сериал, в котором Дава играет вестника смерти, который пришел на Землю, чтобы принести людям зловещие новости. В итоге главный герой проникается интересом к людям и их чувствам и начинает ненавидеть свою работу.

Экс-возлюбленный Бузовой приглашен сниматься в кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Манукян рассказал журналистам портала super.ru, что предложение сниматься в кино получил от Андреасяна абсолютно неожиданно, и сразу же согласился.

«Я всегда любил эксперименты, и для меня это новый опыт. С детства мечтал сниматься в кино, очень долго к этому шел, проходил актерские курсы. Даже сейчас перед съемками долго и упорно готовился вместе с преподавателем. Сегодня на съемочной площадке я себя чувствовал комфортно. Хочется сделать все, чтобы максимально украсить этот сериал», - ответственно заявил экс-бойфренд Бузовой.

Манукян считает, что в России именно сейчас не хватает хороших комедийных фильмов. Они могли бы помочь жителям страны вернуть душевное равновесие и обратить внимание на истинные ценности.

Дава признался, что хотел бы связать свое будущее с киноискусством. У него, по его словам, уже есть предложения, которые он обязательно рассмотрит.

Ранее Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщал, что запустил новый проект «Звезды в метро»; в нем уже принял участие блогер и музыкант Давид Манукян.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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