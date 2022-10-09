"Хватит истерить": Кудрявцева об инциденте на Крымском мосту

Лера Кудрявцева буквально накануне возвратилась из Крыма. Ехала она поездом через Крымский мост. Безусловно, инцидент со взрывом на мосту телеведущую глубоко возмутил, однако она призвала всех сохранять холодную голову. В Телеграм-канале Лера назвала случившееся провокацией и попросила россиян не поддаваться эмоциям.

«Зачем? Мост? Да, неприятно. Но стратегически ни на что не влияет. Хватит истерить «все пропало». Крыса может покусать, но не убить», - уверена Кудрявцева.

«Я сижу на своем российском стуле. Живу в Москве. Люблю Россию со всеми ее болячками и недостатками. Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь», - резюмировала она.

Ранее телеведущая отмечала, что на фоне тревожных событий многие люди начинают замыкаться в себе, в то время как другие делают вид, что ничего не произошло. Кудрявцева призвала общаться с близкими, чтобы отвлечься от дурных мыслей и «не впадать в ненависть».