Поклонники Киркорова сравнили певца с SHAMAN из-за нового цвета волос

Пользователи Сети заметили, что народный артист России Филипп Киркоров стал похож на певца SHAMAN после смены имиджа.
Киркоров опубликовал пост в своем блоге, сообщив о начале юбилейного тура в Нижнем Новгороде. К записи 55-летний артист прикрепил фотографию, на которой он предстал с новым цветом волос. Певец решил перекраситься в блондина. Фолловеры исполнителя решили, что он копирует SHAMAN, который быстро завоевал популярность в России.
«Кошмар, что у Фильки с волосами? Как долго он их не мыл»;
«Это что за кудри такие SHAMAN»;
«Под SHAMAN косит старый»;
«Неожиданно, но образ в 1000%», — написали пользователи Сети под фото Киркорова.
Снимок, где артист с новым цветом волос, — это фрагмент его шоу. Певец обещал поделиться подробностями мероприятия с поклонниками позже.
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