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1 час назад

Поклонники Киркорова сравнили певца с SHAMAN из-за нового цвета волос

Слово и Дело

Пользователи Сети заметили, что народный артист России Филипп Киркоров стал похож на певца SHAMAN после смены имиджа.

Поклонники Киркорова сравнили певца с SHAMAN из-за нового цвета волос
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Киркоров опубликовал пост в своем блоге, сообщив о начале юбилейного тура в Нижнем Новгороде. К записи 55-летний артист прикрепил фотографию, на которой он предстал с новым цветом волос. Певец решил перекраситься в блондина. Фолловеры исполнителя решили, что он копирует SHAMAN, который быстро завоевал популярность в России.

«Кошмар, что у Фильки с волосами? Как долго он их не мыл»;

«Это что за кудри такие SHAMAN»;

«Под SHAMAN косит старый»;

«Неожиданно, но образ в 1000%», — написали пользователи Сети под фото Киркорова.

Снимок, где артист с новым цветом волос, — это фрагмент его шоу. Певец обещал поделиться подробностями мероприятия с поклонниками позже.

- соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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