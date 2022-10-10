Поклонники Киркорова сравнили певца с SHAMAN из-за нового цвета волос

Пользователи Сети заметили, что народный артист России Филипп Киркоров стал похож на певца SHAMAN после смены имиджа.

Киркоров опубликовал пост в своем блоге, сообщив о начале юбилейного тура в Нижнем Новгороде. К записи 55-летний артист прикрепил фотографию, на которой он предстал с новым цветом волос. Певец решил перекраситься в блондина. Фолловеры исполнителя решили, что он копирует SHAMAN, который быстро завоевал популярность в России.