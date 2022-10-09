Стас Пьеха рассказал о том, как сейчас живет его знаменитая бабушка

Эдита Пьеха в последнее время почти не появляется на публике. Народная артистка ведет тихую жизнь в своем доме в деревне Северная Самарка, которая находится под Петербургом. Рядом с ней находится помощница по хозяйству. Эдите Станиславовне хотелось бы, чтобы ее родные приезжали к ней почаще, и жалуется на одиночество.

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Внук артистки Стас Пьеха в недавнем интервью рассказал, что из-за работы не может часто ездить из Москвы в Ленинградскую область.

Этим летом Эдита Пьеха отмечала 85-летие. Юбилей отпраздновали скромно, в кругу самых близких, - пишет Экспресс Газета.

«Это ее право — не устраивать торжеств. Мне кажется, Эдита уже давно не хочет, чтобы ее день рождения отмечали с размахом», — сказал Стас.

Также певец признался, что сейчас его бабушка предпочитает практичные подарки. К примеру, в этом году семья оплатила ей все счета за коммунальные услуги.

«Сейчас такое время, когда в первую очередь стараешься закрыть основные нужды. А поскольку по работе у меня сейчас значительно меньше событий, приходится выбирать практичность», - объяснил Стас.

Напомним, что кроме личного юбилея у певицы еще и 65-летняя годовщина творческой деятельности. В этом году Эдита Пьеха награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».