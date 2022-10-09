Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру

Юрий Рипяха, бывший продюсер и бывший барабанщик группы «Любэ», сейчас очень болен. В результате несчастного случая он ослеп на один глаз, а не так давно у него обнаружили онкологию.
Сейчас заботится о Рипяхе волонтер Дмитрий Обручев. Он поселил больного при монастыре в Ростовской области и обратился к его успешным коллегам по шоу-бизнесу за помощью.
Однако Алена Свиридова, которой он много помогал вначале ее творческого пути, в помощи Рипяхе отказала, - пишет 5 Канал.
«Он просит помощи у всех в течение последних 20 лет. Юрий, безноженька на паперти — это не очень хороший образ. Он тебе не идет. Ты барабанщик, так что возьми палки в руки и стучи», - резко высказалась певица.
При этом Свиридова не отрицает, что в свое время Рипяха немало для нее сделал. Но в спасение бывшего коллеги не верит, поскольку считает, что тот – безнадежный алкоголик. По словам певицы, многие бывшие друзья и коллеги пытались вылечить Юрия, но пагубное пристрастие оказалось сильнее.
Поклонники Алены Свиридовой навсегда запомнили ее как эффектную блондинку, однако время идет, и певица уже выглядит не так как раньше. В последнее время артистка редко появляется на сцене, и вовсе живет спокойной жизнью взрослой женщины.
Поклонники всегда отмечали, что исполнительница знаменитой песни «Розовый фламинго» имеет прекрасную фигуру для своего возраста, выбирает модные образы, при этом избегает пластических операций или избытка макияжа.