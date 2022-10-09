Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру

Юрий Рипяха, бывший продюсер и бывший барабанщик группы «Любэ», сейчас очень болен. В результате несчастного случая он ослеп на один глаз, а не так давно у него обнаружили онкологию.

Фото: Рамблер Рамблер

Сейчас заботится о Рипяхе волонтер Дмитрий Обручев. Он поселил больного при монастыре в Ростовской области и обратился к его успешным коллегам по шоу-бизнесу за помощью.

Однако Алена Свиридова, которой он много помогал вначале ее творческого пути, в помощи Рипяхе отказала, - пишет 5 Канал.

«Он просит помощи у всех в течение последних 20 лет. Юрий, безноженька на паперти — это не очень хороший образ. Он тебе не идет. Ты барабанщик, так что возьми палки в руки и стучи», - резко высказалась певица.

При этом Свиридова не отрицает, что в свое время Рипяха немало для нее сделал. Но в спасение бывшего коллеги не верит, поскольку считает, что тот – безнадежный алкоголик. По словам певицы, многие бывшие друзья и коллеги пытались вылечить Юрия, но пагубное пристрастие оказалось сильнее.

Поклонники Алены Свиридовой навсегда запомнили ее как эффектную блондинку, однако время идет, и певица уже выглядит не так как раньше. В последнее время артистка редко появляется на сцене, и вовсе живет спокойной жизнью взрослой женщины.