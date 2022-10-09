С Эда Ширана потребовали 100 млн долларов за плагиат

Знаменитому британскому певцу Эду Ширану предстоит ответить перед суд по иску о плагиате. В его композиции Thinking якобы нашли моменты частичного заимствования из другой песни.

Речь идет о хите 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя, правами на который владеет компания Structured Asset Sales.

Фирма и подала исковое заявление в суд, потребовав с Ширана возмещение ущерба в сумме ста миллионов долларов.

Судебное заседание, сроки которого пока не называются, пройдет в Федеральном суде Манхэттена, дата разбирательства пока не назначена.

Между тем, адвокаты Ширана уверены в том, что докажут его непричастность к плагиату, так как упоминаемые заимствования, по их мнению, это вполне распространенные музыкальные элементы, употребляемые повсеместно.