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1 час назад

С певца Эда Ширана требуют 100 миллионов долларов за плагиат

Inc-News

Знаменитому британскому певцу Эду Ширану предстоит ответить перед суд по иску о плагиате. В его композиции Thinking якобы нашли моменты частичного заимствования из другой песни.

С Эда Ширана потребовали 100 млн долларов за плагиат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о хите 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя, правами на который владеет компания Structured Asset Sales.

Фирма и подала исковое заявление в суд, потребовав с Ширана возмещение ущерба в сумме ста миллионов долларов.

Судебное заседание, сроки которого пока не называются, пройдет в Федеральном суде Манхэттена, дата разбирательства пока не назначена.

Между тем, адвокаты Ширана уверены в том, что докажут его непричастность к плагиату, так как упоминаемые заимствования, по их мнению, это вполне распространенные музыкальные элементы, употребляемые повсеместно.

При этом юристы намерены сами впоследствии потребовать с истцов компенсацию, поскольку их заявления могут навредить карьере Ширана.

Шоу-бизнес,Эд Ширан,
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