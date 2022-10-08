В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
9 минут назад

Сябитова назвала распространенную ошибку многих девушек

Ирина Лебедева

Известная российская телеведущая Роза Сябитова категорично заявила, что барышень, ведущих паразитический образ жизни, достойные мужчины замуж не позовут. Об этом она написала в Телеграм-канале.

Сябитова назвала распространенную ошибку многих девушек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самая распространенная ошибка "раскрепощенных" девушек всех времен — это думать, что если они нравятся всем парням и с ними все спят, то когда-нибудь один из них — успешный, красивый, из хорошей семьи — позовет замуж. Правда в том, что никогда не позовет», — сказала, как отрезала, Роза

Охотниц на богатых мужчин телесваха предупредила: как только мужчина поймет, что девушка полностью зависит от его денег, то сразу начитает чувствовать себя ее «хозяином». Как правило, через некоторое время он перестает считаться в ней как с личностью. Как итог – брак разрушается.

Единственный выход, считает Сябитова, заключается в том, чтобы женщина сама крепко стояла на ногах.

«Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», - резюмировала телеведущая.

Весной этого года программа «Давай поженимся» перестала выходить в эфире Первого канала. Фанаты программы постоянно спрашивают у ведущих шоу, когда же они вернутся в эфир. И если Лариса Гузеева ситуацию никак не комментирует, то Роза Сябитова решила рассказать о будущем проекта. В Телеграм-канале сваха выразила надежду, что 20-й юбилей программы встретит вместе со зрителями.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители