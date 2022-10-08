Сябитова назвала распространенную ошибку многих девушек

Известная российская телеведущая Роза Сябитова категорично заявила, что барышень, ведущих паразитический образ жизни, достойные мужчины замуж не позовут. Об этом она написала в Телеграм-канале.

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«Самая распространенная ошибка "раскрепощенных" девушек всех времен — это думать, что если они нравятся всем парням и с ними все спят, то когда-нибудь один из них — успешный, красивый, из хорошей семьи — позовет замуж. Правда в том, что никогда не позовет», — сказала, как отрезала, Роза

Охотниц на богатых мужчин телесваха предупредила: как только мужчина поймет, что девушка полностью зависит от его денег, то сразу начитает чувствовать себя ее «хозяином». Как правило, через некоторое время он перестает считаться в ней как с личностью. Как итог – брак разрушается.

Единственный выход, считает Сябитова, заключается в том, чтобы женщина сама крепко стояла на ногах.

«Если вы станете самостоятельными и независимыми, то вас могут перестать любить, но уважать не перестанут», - резюмировала телеведущая.