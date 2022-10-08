«Заслужил!»: Галкин* о звании иностранного агента

Максим Галкин продолжает гастролировать по миру. На этот раз он прибыл в Испанию. Юморист вышел на связь с поклонниками в социальных сетях и рассказал, что у него прекрасный номер с видом на море.

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Галкин выступал на сцене в Марбелье. В частности, он пошутил над тем, что признан в России иноагентом, что было записано на видео. Публика смеялась.

«Вы знаете, я вас должен предупредить, что… Лучше не надо, да? У меня не было никаких званий и вот дали. Заслужил! Маугли из леса», – сказал он.

Галкин также сообщил, что постоянно общается с супругой и детьми, рассказывает им о своих концертах. В перспективе у шоумена еще немало выступлений в разных странах, в том числе, в Америке. Дети, Лиза и Гарри, сейчас на попечении Аллы Борисовны. Примадонна увезла их в Израиль, где, судя по всему, они и будут учиться в школе, - пишет teleprogramma.pro.

Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что российская певица Алла Пугачева лишится порядка 75% от своего дохода в связи с решением покинуть страну и эмигрировать в Израиль.