Краско объяснил, почему перестал появляться на публике

Знаменитый российский артист театра и кино Иван Краско жалуется на плохое зрение. 92-летнему мэтру сцены требуется оперативное лечение в Германии. Однако он не может позволить себе столь дорогостоящее мероприятие.
В разговоре с журналистами портала ProZvezd Иван Иванович рассказал, что не представляет себе жизни без сцены, однако выходить к публике ему все труднее из-за того, что он очень плохо видит.
«Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный. Мне рекомендуют лучше уйти на заслуженный отдых, потому что от света софитов зрение у артистов, конечно, садится», - признался актер.
Краско отметил, что всякий артист «мечтает умереть на сцене», и он не исключение.
Иван Краско рассказал, что в его семье мужчины никогда не прятались от службы в армии. Брат Ивана Ивановича погиб на фронте в Великую Отечественную войну, сам актер – капитан-лейтенант запаса. Сын Андрей отслужил положенные два года.
И только младшие сыновья Иван и Федор еще не успели отдать долг Родине. Но служить они обязательно пойдут.