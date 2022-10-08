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46 минут назад

Краско объяснил, почему перестал появляться на публике

Ирина Лебедева

Знаменитый российский артист театра и кино Иван Краско жалуется на плохое зрение. 92-летнему мэтру сцены требуется оперативное лечение в Германии. Однако он не может позволить себе столь дорогостоящее мероприятие.

Краско объяснил, почему перестал появляться на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре с журналистами портала ProZvezd Иван Иванович рассказал, что не представляет себе жизни без сцены, однако выходить к публике ему все труднее из-за того, что он очень плохо видит.

«Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный. Мне рекомендуют лучше уйти на заслуженный отдых, потому что от света софитов зрение у артистов, конечно, садится», - признался актер.

Краско отметил, что всякий артист «мечтает умереть на сцене», и он не исключение.

Иван Краско рассказал, что в его семье мужчины никогда не прятались от службы в армии. Брат Ивана Ивановича погиб на фронте в Великую Отечественную войну, сам актер – капитан-лейтенант запаса. Сын Андрей отслужил положенные два года.

И только младшие сыновья Иван и Федор еще не успели отдать долг Родине. Но служить они обязательно пойдут.

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