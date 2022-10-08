Краско объяснил, почему перестал появляться на публике

«Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный. Мне рекомендуют лучше уйти на заслуженный отдых, потому что от света софитов зрение у артистов, конечно, садится», - признался актер.