Панин назвал единственную цель для приезда в Россию

Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании. Там у него квартира в небольшом курортном городке Торревьехе. Актер увез с собой и дочь, сейчас она уже подросток и ходит в местную школу.

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Пока была жива мама Алексея, он навещал ее, хоть и не часто. Также он приезжал в Москву если его приглашали в какие-либо проекты, - на заработки. Но в последнее время Панин позволял себе нападки на Россию в связи со спецоперацией на Украине, поэтому киностудии прекратили с ним сотрудничать. Его перестали звать и на телешоу, - рассказывает Экспресс Газета.

Получается, что актер оборвал почти все связи с родиной. И теперь он всячески хвалит Европу, а в Россию планирует приехать, когда соберется умирать. Об этом он написал в личном микроблоге.

«В Россию только помирать можно поехать. Жить надо в другом месте», - заявил скандальный актер.

Алексей Панин больше не считает себя частью России. Он заявил, что чувствует единение с украинцами. Об этом сам Панин рассказал подписчикам в соцсетях, заявив при этом, что считает себя украинцем.