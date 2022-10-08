Распутина: «Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»

«Перед тем, как согласиться участвовать в шоу, я узнавала все подробности у организаторов. Мне сказали, что петь нужно будет в гидрокостюме, к которому подключат один-два провода. А там их миллион! Ты весь в проводах и датчиках! Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результаты ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей…»