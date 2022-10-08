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42 минуты назад

Распутина: «Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»

Ирина Лебедева

Маша Распутина недавно была участником шоу «Аватар». Теперь же певица стала членом жюри нового выпуска телепередачи. Звезда дала интервью журналистам «Московского Комсомольца» и рассказала, насколько сложно дались ей предыдущие съемки.

Распутина: «Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Распутиной, участником может быть только физически сильный, терпеливый и выносливый человек с хорошей спортивной подготовкой. И. если бы она знала, как все окажется сложно, она не пришла бы в это проект ни при каких условиях.

«Перед тем, как согласиться участвовать в шоу, я узнавала все подробности у организаторов. Мне сказали, что петь нужно будет в гидрокостюме, к которому подключат один-два провода. А там их миллион! Ты весь в проводах и датчиках! Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результаты ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей…»

Маша утверждает, что шлем-маска невообразимо тяжел и неудобен.

«А потом еще 20-килограммовую дуру на голову надевают. В «Аватаре» надо иметь спортивное тело, чтобы удержать все эти килограммы на себе. При этом еще улыбаться, танцевать и правильно жестикулировать. Я — спортивный человек, всю жизнь занимаюсь спортом. Мне это помогло! Честно говоря, я рада, что меня быстро рассекретили. Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»

В начале осени певица Маша Распутина стала жертвой ограбления в Турции.

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