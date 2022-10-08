Распутина: «Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»

Маша Распутина недавно была участником шоу «Аватар». Теперь же певица стала членом жюри нового выпуска телепередачи. Звезда дала интервью журналистам «Московского Комсомольца» и рассказала, насколько сложно дались ей предыдущие съемки.
По словам Распутиной, участником может быть только физически сильный, терпеливый и выносливый человек с хорошей спортивной подготовкой. И. если бы она знала, как все окажется сложно, она не пришла бы в это проект ни при каких условиях.
«Перед тем, как согласиться участвовать в шоу, я узнавала все подробности у организаторов. Мне сказали, что петь нужно будет в гидрокостюме, к которому подключат один-два провода. А там их миллион! Ты весь в проводах и датчиках! Съемки были в августе: на улице жара страшная, 30 градусов! В результаты ты вмиг становишься весь потный, костюм к тебе прилипает. И после съемок ты вынужден просто отдирать его от себя вместе с кожей…»
Маша утверждает, что шлем-маска невообразимо тяжел и неудобен.
«А потом еще 20-килограммовую дуру на голову надевают. В «Аватаре» надо иметь спортивное тело, чтобы удержать все эти килограммы на себе. При этом еще улыбаться, танцевать и правильно жестикулировать. Я — спортивный человек, всю жизнь занимаюсь спортом. Мне это помогло! Честно говоря, я рада, что меня быстро рассекретили. Все, что творилось на «Аватаре», для меня неприемлемо!»
В начале осени певица Маша Распутина стала жертвой ограбления в Турции.