«Она меня съест»: Загитова рассказала, как боялась Бузовой

Два года назад Алину Загитову пригласили вести популярное шоу «Ледниковый период». Роль ведущей была для фигуристки непривычной, и ей пришлось бороться с целым рядом трудностей.

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Так, юной Алине было по-настоящему страшно общаться на правах старшей с признанными звездами, - информирует портал slovodel. В частности, с Ольгой Бузовой. Об этом фигуристка рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.

«Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть».

Много раз Алину критиковали за несовершенство дикции. Однако девушка обратилась к профессионалам и решает эту проблему. Сейчас она чувствует себя гораздо увереннее, и на хейт перестала обращать внимание.