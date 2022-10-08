«Она меня съест»: Загитова рассказала, как боялась Бузовой

Два года назад Алину Загитову пригласили вести популярное шоу «Ледниковый период». Роль ведущей была для фигуристки непривычной, и ей пришлось бороться с целым рядом трудностей.
Так, юной Алине было по-настоящему страшно общаться на правах старшей с признанными звездами, - информирует портал slovodel. В частности, с Ольгой Бузовой. Об этом фигуристка рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.
«Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть».
Много раз Алину критиковали за несовершенство дикции. Однако девушка обратилась к профессионалам и решает эту проблему. Сейчас она чувствует себя гораздо увереннее, и на хейт перестала обращать внимание.
Фигуристка Алина Загитова страдала от кошмаров и депрессии, связанной с завершением спортивной карьеры. Об этом она также призналась в ходе интервью на YouTube-канале двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой.