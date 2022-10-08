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1 час назад

Летучая порассуждала о взломах аккаунтов с интимными фото

Ирина Лебедева

Телеведущая Елена Летучая сообщила, что не верит рассказам звезд о том, что злодеи выложили в сеть их фотографии, не предназначавшиеся для широкой публики. Елена считает, что у публичного человека, который беспокоится за свою репутацию, подобных снимков не должно быть в принципе.

Летучая порассуждала о взломах аккаунтов с интимными фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все эти истории о том, что "меня взломали и выложили интимные фото", — полная чушь. Тут одно из двух: либо человек сам для привлечения внимания сливает фото прессе, либо его или ее "возлюбленные" мстят за что-то», - уверена Летучая.

Телеведущая удивляется, как девушки из шоу-бизнеса и не только могут выкладывать в интернет свои фотографии без одежды, при этом у них есть семьи, мужья.

«Я начала вспоминать и поняла, что у нас с супругом никогда не было разговоров о фотках в купальниках (без я и не фотографировалась). Наверное, дело в том, что я достаточно хорошо себя контролирую, и у меня самой очерчены барьеры, за которые я никогда не захожу», - сообщила она подписчикам Телеграм-канала.

Ранее популярная телеведущая Елена Летучая раскрыла отношение к эмиграции и высказалась о перспективе переезда из России.

«Лично я никогда бы не смогла переехать жить в другую страну».

Она отметила, что любит путешествовать, однако, если поездка длится больше, чем три недели, начинает скучать по дому.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,
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