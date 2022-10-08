Летучая порассуждала о взломах аккаунтов с интимными фото

«Я начала вспоминать и поняла, что у нас с супругом никогда не было разговоров о фотках в купальниках (без я и не фотографировалась). Наверное, дело в том, что я достаточно хорошо себя контролирую, и у меня самой очерчены барьеры, за которые я никогда не захожу», - сообщила она подписчикам Телеграм-канала.