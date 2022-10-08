«Понт ради понта»: маму Королевой уличили в хвастовстве

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, давно живет в Америке. Ей 76 лет, и, насколько известно, основной доход женщины – пенсия. Плюс небольшая подработка – она записывает ролики- поздравлялки.

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Людмила Ивановне ведет блог, где рассказывает, как перебраться в Соединенные Штаты, как там обустроиться, найти работу, в какие магазины выгоднее ходить, - делится информацией, полезной соотечественникам-эмигрантам.

И фоном идет тема, как хорошо и роскошно живется самой хозяйке блога. По ее словам, у нее жилье находится в престижном районе и имеет вид на океан.

Журналисты портала blitz.plus изучили вопрос и сделали выводы, что мама певицы лукавит. Как оказалось, океан из окон квартиры можно разглядеть, но далеко и где-то сбоку. А вот прямой вид открывается на мусоросборники.

Ролик, где Порывай задорно пританцовывает около «Бентли», прокомментировал специалист по автомобилям.

«Если я понял правильно из видео, то это Bentley Continental Flying Spur. Они выпускались до 2012 года. Если взять рынок 10-12 года, то от трех до четырех с половиной миллионов рублей. В Штатах еще дешевле. Может быть, аукционная тачка какого-нибудь 2006 года. Так там вообще 20-30 тысяч долларов. В общем, понт ради понта», — объяснил автоэксперт Евгений Сараев.