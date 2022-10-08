В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
13 минут назад

«Понт ради понта»: маму Королевой уличили в хвастовстве

Ирина Лебедева

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, давно живет в Америке. Ей 76 лет, и, насколько известно, основной доход женщины – пенсия. Плюс небольшая подработка – она записывает ролики- поздравлялки.

«Понт ради понта»: маму Королевой уличили в хвастовстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Людмила Ивановне ведет блог, где рассказывает, как перебраться в Соединенные Штаты, как там обустроиться, найти работу, в какие магазины выгоднее ходить, - делится информацией, полезной соотечественникам-эмигрантам.

И фоном идет тема, как хорошо и роскошно живется самой хозяйке блога. По ее словам, у нее жилье находится в престижном районе и имеет вид на океан.

Журналисты портала blitz.plus изучили вопрос и сделали выводы, что мама певицы лукавит. Как оказалось, океан из окон квартиры можно разглядеть, но далеко и где-то сбоку. А вот прямой вид открывается на мусоросборники.

Ролик, где Порывай задорно пританцовывает около «Бентли», прокомментировал специалист по автомобилям.

«Если я понял правильно из видео, то это Bentley Continental Flying Spur. Они выпускались до 2012 года. Если взять рынок 10-12 года, то от трех до четырех с половиной миллионов рублей. В Штатах еще дешевле. Может быть, аукционная тачка какого-нибудь 2006 года. Так там вообще 20-30 тысяч долларов. В общем, понт ради понта», — объяснил автоэксперт Евгений Сараев.

Эстрадная певица Наташа Королева перестала быть предметом для гордости своей матери Людмилы Порывай. Звездная родительница около полугода старается держать дистанцию со своей младшей дочкой. Этим она намерена показать, что не поддерживает певицу, оставшуюся в России. Ранее она присоединилась к насмешкам в адрес своего зятя Сергея Глушко.

Шоу-бизнес,Евгений Сараев,Людмила Порывай,Сергей Глушко,Наташа Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители