«Понт ради понта»: маму Королевой уличили в хвастовстве

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой, давно живет в Америке. Ей 76 лет, и, насколько известно, основной доход женщины – пенсия. Плюс небольшая подработка – она записывает ролики- поздравлялки.
Людмила Ивановне ведет блог, где рассказывает, как перебраться в Соединенные Штаты, как там обустроиться, найти работу, в какие магазины выгоднее ходить, - делится информацией, полезной соотечественникам-эмигрантам.
И фоном идет тема, как хорошо и роскошно живется самой хозяйке блога. По ее словам, у нее жилье находится в престижном районе и имеет вид на океан.
Журналисты портала blitz.plus изучили вопрос и сделали выводы, что мама певицы лукавит. Как оказалось, океан из окон квартиры можно разглядеть, но далеко и где-то сбоку. А вот прямой вид открывается на мусоросборники.
Ролик, где Порывай задорно пританцовывает около «Бентли», прокомментировал специалист по автомобилям.
«Если я понял правильно из видео, то это Bentley Continental Flying Spur. Они выпускались до 2012 года. Если взять рынок 10-12 года, то от трех до четырех с половиной миллионов рублей. В Штатах еще дешевле. Может быть, аукционная тачка какого-нибудь 2006 года. Так там вообще 20-30 тысяч долларов. В общем, понт ради понта», — объяснил автоэксперт Евгений Сараев.
Эстрадная певица Наташа Королева перестала быть предметом для гордости своей матери Людмилы Порывай. Звездная родительница около полугода старается держать дистанцию со своей младшей дочкой. Этим она намерена показать, что не поддерживает певицу, оставшуюся в России. Ранее она присоединилась к насмешкам в адрес своего зятя Сергея Глушко.