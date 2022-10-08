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32 минуты назад

Литвинова показала фотографию с Земфирой

Ирина Лебедева

Земфира выпустила новый мини-альбом, в котором всего четыре песни – «Апероль», «Время не щадит», «II» и «Мой друг». Звезда назвала сборник «Земфира от Луки», - рассказывает «Московский Комсомолец».

Литвинова показала фотографию с Земфирой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Практически одновременно с его релизом Рената Литвинова в Телеграм-канале выложила фотографию, где она запечатлена в обнимку с певицей. А на сайте Земфиры появилась обложка нового альбома, а также были опубликованы тексты песен. В социальных сетях высказывается предположение, что одна из песен – в частности, «Время не щадит», - посвящена любви актрисы и певицы.

Земфира и Рената Литвинова улетели в начале марта в Париж. Они проживают в квартире, которую Литвинова купила семь лет назад во французской столице. И, судя по всему, пока возвращаться две подруги не планируют.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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