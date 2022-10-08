Появились новости о состоянии Паши Техника

Бывшая супруга рэпера Паши Техника сообщила, что певец вышел из комы. Теперь ему предстоит обследование и очевидно, длительное лечение. Музыкант был госпитализирован в тяжелом состоянии после вечеринки с использованием запрещенных веществ. Его увезли в Боткинскую больницу, и какое-то время он находился на ИВЛ. Об этом рассказывает .gazeta.ru.

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«Паша ночью вышел из комы. Я не стала ничего писать, так как вышел и вышел, а какие последствия — неизвестно. Сделают обследования, если все ок, то переведут в палату», — сказала экс-жена музыканта.

Девушка считает, что Паша сам виноват в случившемся, и, если не переосмыслит свою жизнь, она быстро покатится под откос. Она отметила, что их брак рухнул именно из-за вредных привычек Техника, впрочем, по ее словам, она всегда готова ему помочь.