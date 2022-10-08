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24 минуты назад

Сестра Бузовой рассказала о своей квартире в Турции

Ирина Лебедева

Анна Бузова приобрела однокомнатную квартиру в Турции. Апартаменты находятся в престижном районе Кыргыджак в жилищном комплексе на берегу моря, в котором есть свой бассейн и спортивная площадка.

Сестра Бузовой рассказала о своей квартире в Турции
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Как рассказывают news.ru, квартира уже с ремонтом и частично меблирована, укомплектованы кухня и ванная комната. Анна призналась своим подписчикам, что очень счастлива.

«Это мечта, которую мы осуществили. Наше маленькое уютное гнездышко на берегу моря, то, как мы хотели и мечтали, - сообщила она в микроблоге.

Стоит такая квартира, как пишут СМИ, порядка 11 миллионов рублей.

Ранее звездная сестра Анны, Ольга Бузова, приобрела дорогостоящий особняк в Сочи. Об этом сообщают «Дни.ру». По заявлению источника, новый дом артистки оценивается в 35 млн рублей. Бузова рассказывала, что ее особняк площадью 250 квадратных метров. В нем есть бассейн, зона для барбекю и паркинг. Из окон открывается вид на горы и лес.

Шоу-бизнес,Анна Бузова,Ольга Бузова,
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