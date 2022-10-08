Сестра Бузовой рассказала о своей квартире в Турции

Анна Бузова приобрела однокомнатную квартиру в Турции. Апартаменты находятся в престижном районе Кыргыджак в жилищном комплексе на берегу моря, в котором есть свой бассейн и спортивная площадка.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Как рассказывают news.ru, квартира уже с ремонтом и частично меблирована, укомплектованы кухня и ванная комната. Анна призналась своим подписчикам, что очень счастлива.

«Это мечта, которую мы осуществили. Наше маленькое уютное гнездышко на берегу моря, то, как мы хотели и мечтали, - сообщила она в микроблоге.

Стоит такая квартира, как пишут СМИ, порядка 11 миллионов рублей.