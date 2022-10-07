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1 час назад

Стало известно, где пройдет "Евровидение" в 2023 году

Елена Прошина

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Трасс сообщила, где пройдет "Евровидение" в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она поздравила Ливерпуль с победой в борьбе за право проведения «Евровидения-2023». Также, по словам Трасс, город устроит «незабываемое шоу, посвященное богатой культуре и творчеству Украины».

Ранее организаторы «Евровидения-2023» приняли решение о переносе конкурса с территории Украины, победившей в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом коллектив страны сразу пройдет в финал в 2023 году.

Украина выиграла «Евровидение»

Великобритания принимала у себя «Евровидение» восемь раз. Из них четыре в Лондоне и еще четыре в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

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