Трасс сообщила, где пройдет "Евровидение" в 2023 году

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом у себя в Twitter-аккаунте сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Она поздравила Ливерпуль с победой в борьбе за право проведения «Евровидения-2023». Также, по словам Трасс, город устроит «незабываемое шоу, посвященное богатой культуре и творчеству Украины».

Ранее организаторы «Евровидения-2023» приняли решение о переносе конкурса с территории Украины, победившей в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом коллектив страны сразу пройдет в финал в 2023 году.