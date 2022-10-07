Российская модель с аномально тонкой талией дала отпор хейтерам

Российская модель Анастасия Власенко дала отпор хейтерам из-за аномально тонкой талии. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам пользовательницы соцсети с никнеймом anastasyavlasenko, чей блог насчитывает более 580 тысяч подписчиков, ее часто обвиняют в использовании инструментов ретуши, поскольку у нее очень тонкая талия. В качестве доказательства своей природной стройности манекенщица опубликовала видео, на котором она запечатлена в черном коротком топе и мини-юбке с широким поясом. При этом ее образ был дополнен колготками и высокими сапогами. «Она фотошопит», — написала она на снимке. Затем девушка продемонстрировала скриншот галереи из своих снимков без ретуши. «Нет», — гласила надпись на размещенном кадре.

Зрители поддержали Власенко в комментариях под роликом. «Вы не можете фотошопить совершенство!», «Когда вы настолько совершенны, что люди не могут понять, есть на вас фотошоп», «Ты идеальная», «Я жду, когда ты будешь на подиуме Prada!», — высказывались они.