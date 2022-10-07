Решетова раскрыла причину для возвращения из Дубая в Москву

Причину для возвращения из Дубая в Москву раскрыла в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова.
«Я поняла, что буду летать в Москву только для того, чтобы сделать все бьюти-процедуры в столице. После этого сразу же можно возвращаться в Дубай. Я так делала уже и это того стоит», — написала знаменитость.
Ранее бывшая возлюбленная Тимати назвала идеальный для похудения продукт. Поддерживать себя в форме ей позволяет артишок.