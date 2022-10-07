Азиза вступилась за Пугачеву

Певица Азиза в разговоре с PROZvezd высказалась против идеи лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки России после резких слов о холопах и рабах.
«Я знаю о призывах лишить Пугачеву всех званий, в том числе и звания народной артистки России. На самом деле все это очень страшно. Не вы это звание давали, чтобы его лишать», — напомнила Азиза.
Она пожаловалась, что слова Примадонны «раздули» до размеров снежного кома. Певица назвала коллегу «мудрым человеком» и напомнила, что Пугачева родилась в СССР. Азиза не верит в то, что жена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «против России».
«Что за такая озлобленность? Зачем обсуждать Пугачеву? Займитесь своими делами! И зачем постоянно напоминать о ее возрасте? Надо иметь уважение к годам», — резюмировала звезда.