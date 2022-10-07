"Сорвал спектакли": внук Пугачевой уехал из России

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что Пресняков получил повестку в рамках частичной мобилизации и его забрали в военкомат прямо с репетиции спектакля. Однако, по словам одного из собеседников Starhit, эта информация не соответствует действительности, поскольку актер покинул Россию еще две недели назад.

Слова источника изданию подтвердили в Московском Губернском театре. Там сообщили, что Пресняков участвовал в последней репетиции и самой постановке «Безымянная звезда» 22 сентября, но теперь его нет в стране.

«Он уехал в Америку и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — отметил собеседник Starhit.