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35 минут назад

"Сорвал спектакли": внук Пугачевой уехал из России

Елена Прошина

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков улетел в США. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источники.

"Сорвал спектакли": внук Пугачевой уехал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что Пресняков получил повестку в рамках частичной мобилизации и его забрали в военкомат прямо с репетиции спектакля. Однако, по словам одного из собеседников Starhit, эта информация не соответствует действительности, поскольку актер покинул Россию еще две недели назад.

Слова источника изданию подтвердили в Московском Губернском театре. Там сообщили, что Пресняков участвовал в последней репетиции и самой постановке «Безымянная звезда» 22 сентября, но теперь его нет в стране.

Никита Пресняков прокомментировал слухи о мобилизации

«Он уехал в Америку и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — отметил собеседник Starhit.

По данным издания, в США также уехала мать Преснякова — певица Кристина Орбакайте. Однако в ближайшее время она намерена вернуться в Москву, а вот о планах ее сына ничего неизвестно.

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