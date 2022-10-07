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11 минут назад

Премию «Ника» перенесли на 2023 год

РИА "ФедералПресс"

Кинематографическую премию «Ника» перенесли на следующий год. Об этом заявил художественный руководитель премии Юлий Гусман.

Премию «Ника» перенесли на 2023 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне кажется, что «Ника» была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое [мероприятие] всегда не хочется», — передает «РИА Новости» слова Юлия Гусмана.

Отмечается, что торжественная церемония будет в 2023 году и на ней наградят лауреатов за два года. Кроме того, работа «Ники» продолжается.

Национальную кинематографическую премию «Ника» вручают с 1988 года. Победителей выбирают члены Академии кинематографических искусств.

Ранее «ФедералПресс» писал, что режиссер Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет.

Шоу-бизнес,Юлий Гусман,Алексей Учитель,
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