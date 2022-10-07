Премию «Ника» перенесли на 2023 год

Кинематографическую премию «Ника» перенесли на следующий год. Об этом заявил художественный руководитель премии Юлий Гусман.
«Мне кажется, что «Ника» была придумана как веселый праздник, и превращать его в просто формальное вручение или какое-то академическое [мероприятие] всегда не хочется», — передает «РИА Новости» слова Юлия Гусмана.
Отмечается, что торжественная церемония будет в 2023 году и на ней наградят лауреатов за два года. Кроме того, работа «Ники» продолжается.
Национальную кинематографическую премию «Ника» вручают с 1988 года. Победителей выбирают члены Академии кинематографических искусств.
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