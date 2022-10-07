Сябитова рассказала о дальнейшей судьбе «Давай поженимся»

«Я понимаю, что мир изменчив, жизнь не стоит на месте и всему есть свое начало и конец. Но уверена, что нам нужно оставаться вместе хотя бы для того, чтобы легче пройти трудности. Мне придают силы программа «Давай поженимся», ваша любовь и вера, что мы вернемся и вместе будем вновь искать свою любовь, страдать от несбыточных надежд и верить, что все будет хорошо».