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1 час назад

Роза Сябитова рассказала о дальнейшей судьбе «Давай поженимся»

Super.ruиещё 1

Весной этого года программа «Давай поженимся» перестала выходить в эфире Первого канала. Теперь все, что остается поклонникам шоу, –– это пересматривать его в Интернете, куда продюсеры выкладывали выпуски передачи.

Сябитова рассказала о дальнейшей судьбе «Давай поженимся»
Фото: super.rusuper.ru

Фанаты программы постоянно спрашивают у ведущих «Давай поженимся», когда же они вернутся в эфир. И если Лариса Гузеева ситуацию никак не комментирует, то Роза Сябитова решила рассказать о будущем проекта. В своем телеграм-канале сваха выразила надежду, что 20-й юбилей программы встретит вместе со зрителями:

«Я понимаю, что мир изменчив, жизнь не стоит на месте и всему есть свое начало и конец. Но уверена, что нам нужно оставаться вместе хотя бы для того, чтобы легче пройти трудности. Мне придают силы программа «Давай поженимся», ваша любовь и вера, что мы вернемся и вместе будем вновь искать свою любовь, страдать от несбыточных надежд и верить, что все будет хорошо».

Значит, решения о закрытии шоу не было, и фанатам остается ждать его возвращения.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Первый канал,
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