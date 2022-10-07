Сябитова рассказала о дальнейшей судьбе «Давай поженимся»

Весной этого года программа «Давай поженимся» перестала выходить в эфире Первого канала. Теперь все, что остается поклонникам шоу, –– это пересматривать его в Интернете, куда продюсеры выкладывали выпуски передачи.
Фанаты программы постоянно спрашивают у ведущих «Давай поженимся», когда же они вернутся в эфир. И если Лариса Гузеева ситуацию никак не комментирует, то Роза Сябитова решила рассказать о будущем проекта. В своем телеграм-канале сваха выразила надежду, что 20-й юбилей программы встретит вместе со зрителями:
«Я понимаю, что мир изменчив, жизнь не стоит на месте и всему есть свое начало и конец. Но уверена, что нам нужно оставаться вместе хотя бы для того, чтобы легче пройти трудности. Мне придают силы программа «Давай поженимся», ваша любовь и вера, что мы вернемся и вместе будем вновь искать свою любовь, страдать от несбыточных надежд и верить, что все будет хорошо».
Значит, решения о закрытии шоу не было, и фанатам остается ждать его возвращения.