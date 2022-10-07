Фотограф: Андреева скрывает морщины фотошопом

Фотограф Наталия Лопатюк считает, что телеведущая Екатерина Андреева скрывает несовершенства кожи с помощью технологии редактирования фотографий. Об этом она заявила порталу BLTIZ+.
«Фотошоп явно есть: сглажено лицо, убраны неровности, морщинки. Возможно, подчеркнута яркость макияжа», — сказала эксперт.
При этом в начале сентября 56-летняя Андреева показала лицо без макияжа во время визита к косметологу. Она также поделилась базовыми правилами ухода за собой, отметив, что пьет много воды, спит в полной темноте и прохладе, очищает кожу дважды в день и пользуется не антивозрастными, а обычными увлажняющими кремами.
Ранее Андреева объяснила, почему уехала из России в Турцию.