Фотограф: Андреева скрывает морщины фотошопом

При этом в начале сентября 56-летняя Андреева показала лицо без макияжа во время визита к косметологу. Она также поделилась базовыми правилами ухода за собой, отметив, что пьет много воды, спит в полной темноте и прохладе, очищает кожу дважды в день и пользуется не антивозрастными, а обычными увлажняющими кремами.