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32 минуты назад

Фотограф Лопатюк заявила, что телеведущая Андреева скрывает морщины фотошопом

Газета.Ru

Фотограф Наталия Лопатюк считает, что телеведущая Екатерина Андреева скрывает несовершенства кожи с помощью технологии редактирования фотографий. Об этом она заявила порталу BLTIZ+.

Фотограф: Андреева скрывает морщины фотошопом
Фото: соцсетисоцсети

«Фотошоп явно есть: сглажено лицо, убраны неровности, морщинки. Возможно, подчеркнута яркость макияжа», — сказала эксперт.

При этом в начале сентября 56-летняя Андреева показала лицо без макияжа во время визита к косметологу. Она также поделилась базовыми правилами ухода за собой, отметив, что пьет много воды, спит в полной темноте и прохладе, очищает кожу дважды в день и пользуется не антивозрастными, а обычными увлажняющими кремами.

Ранее Андреева объяснила, почему уехала из России в Турцию.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,
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